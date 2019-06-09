 وطنا نيوز -صلحة عشائرية أردنية في الامارات تنهي الخلاف بين النائب كمال الزغول وفراس مقطش وفؤاد مشعل
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صلحة عشائرية أردنية في الامارات تنهي الخلاف بين النائب كمال الزغول وفراس مقطش وفؤاد مشعل
التاريخ : 17-06-2019 09:36:08 المشاهدات: 2426

وطنا اليوم-طوى صك صلح عشائري ابرم بين النائب كمال زغول والمهندس فراس مطقش ورجل الاعمال فؤاد مشعل الصفحة عن أي خلافات سابقة فيما بينهم.
جاء ذلك في مقر الجمعية الاردنية في ابو ظبي وبحضور المستشار الاقتصادي في السفارة الاردنية في الامارات العربية المتحدة نادر سلامة حماد ورئيس مجلس رجال الاعمال الاردني محمد صايل المعايطة ورئيس مجلس ادارة مجموعة كانا للاستثمار محمد فهيد الشوابكة ورئيس الجمعية الاردنية في ابو ظبي محمد ابو هزيم وبحضور كوكبة من الشخصيات ورجال الاعمال في الامارات .















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