صلحة عشائرية أردنية في الامارات تنهي الخلاف بين النائب كمال الزغول وفراس مقطش وفؤاد مشعل

وطنا اليوم-طوى صك صلح عشائري ابرم بين النائب كمال زغول والمهندس فراس مطقش ورجل الاعمال فؤاد مشعل الصفحة عن أي خلافات سابقة فيما بينهم.

جاء ذلك في مقر الجمعية الاردنية في ابو ظبي وبحضور المستشار الاقتصادي في السفارة الاردنية في الامارات العربية المتحدة نادر سلامة حماد ورئيس مجلس رجال الاعمال الاردني محمد صايل المعايطة ورئيس مجلس ادارة مجموعة كانا للاستثمار محمد فهيد الشوابكة ورئيس الجمعية الاردنية في ابو ظبي محمد ابو هزيم وبحضور كوكبة من الشخصيات ورجال الاعمال في الامارات .