الصيادلة تضع حلا لارتفاع أسعار الأدوية في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أوصت الهيئة العامة لنقابة الصيادلة بمجموعة من المقترحات العملية لإدارة تبعيات قرار تخفيض أسعار الأدوية خلال المدة المقترحة و الصعوبة الوجيستية و الخسائر المالية على القطاع وليتمكن المواطن من الاستفادة من التخفيض بأسرع فرصة.

وأكدت الهيئة العامة خلال الاجتماع التشاوري الذي دعا له مجلس النقابة وقوفها إلى جانب التوجيهات الملكية المتعلقة بإيجاد حلول سريعة لأسعار الادوية، مشددة في الوقت نفسه ان التوجيهات الملكية لاتعني ان يتحمل اصحاب الصيدليات والمستودعات الخسائر من جراء تطبيق القرار.

وأشارت الهيئة العامة إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها الصيدليات والتي أدت إلى إقفال المئات منها.

ومن جانبه استعرض نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني الجهود التي تقوم بها النقابة لتجنب إلحاق الخسائر بالصيادليات ومستودعات الأدوية والتي تقدر بملايين الدنانير، و أكد الحضور أن على الحكومة أن لا تتنصل من إلغاء الضريبة على الدواء و تكثيف جهودها بالوصول إلى التأمين الصحي الشامل.