إتلاف 100 كيلو من اللحوم الفاسدة بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أتلفت فرق التفتيش المشتركة بين بلدية الزرقاء ومؤسسة الغذاء والدواء فرع الزرقاء ، 100 كيلوغرام لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري .

وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني قال بإن فرق التفتيش المشتركة بين دائرة الشكاوى الصحية في البلدية وكوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء فرع الزرقاء وخلال جولة تفتيشية قاموا بضبط شقه تستخدم في تحضير اللحوم بمنطقة حي معصوم تعود لمطعم وملحمة غير مرخصة وتفتقر لأدنى الشروط الصحية .

واضاف المومني أنه تم ضبط 100 كغم لحوم مبردة وطازجه ودجاج وكباب وعرايس وبطاطا ، تصدر منها رائحة كريهة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري حيث تبين أن صاحب المشغل يقوم بفصل التيار الكهربائي عن الثلاجات بالإضافة لوجود الحشرات والصراصير .

وأوضح مدير إقليم الشرق في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هادي خيطان بأن المشغل غير حاصل على التراخيص اللازمة وتبين بالفحص الحسي انبعاث رائحة كريهة من اللحوم نتيجة لسوء التخزين بالإضافة إلى انتشار الحشرات والصراصير داخل المشغل .

واضاف خيطان إنه تم توقيف الملحمة عن مهنة المشاوي وبيع العرائس وإغلاق المشغل واتلاف كميات اللحوم ومخالفة صاحب المطعم .

وأثنى المومني على التعاون المشترك بين كوادر مؤسسة الغذاء والدواء وبلدية الزرقاء في التفتيش على المؤسسات الغذائية حفاظاً على أمن وسلامة غذاء المواطن .