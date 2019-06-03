هام من التربية حول أسئلة امتحان الفيزياء لطلبة التوجيهي

وطنا اليوم-عمان:أكد مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، الاحد، أن جميع أسئلة امتحان الفيزياء كانت من المقرر الدراسي نافياً وجود أيّ خطأ علمي.

تصريحات العجارمة جاءت عقب موجة الاحتجاجات والشكاوى التي عبر عنها عدد من الطلبة حول صعوبة الأسئلة، حيث قال إن جميع الملاحظات وصلت لإدارة الامتحانات حول امتحان الفيزياء الذي قُدِمَ السبت مؤكداً أن الامتحان راعى الفروقات الفردية للطلبة الذين تقدموا له.

واعتبر أن مادة الفيزياء تمتاز بانها مثارجدل وتحتاج لمهارات عليا للتعامل معها، معللاً شكاوى الطلبة بأنهم لم يدرسوا بعمق وتركيز عالٍ، لأنهم يملكون خيار حذف المادة من المجموع الكلي للمعدل وهو ما آثر على دراستهم بشكل سلبي ، حيث ليس من الضرورة أن يحصل الطالب فيها على معدل عال.

وأشار إلى أن دائرة الامتحانات ستقوم بمقارنات بين نسب النجاح لهذه الدورة ولكل مادة مع نسب النجاح في دورات سابقة لكل مبحث ، كما سيتم وضع احصائية بعدد الطلاب الذين حصدوا العلامة الكاملة لكل مبحث.