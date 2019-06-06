توضيح هام من المعونة للأردنيين بخصوص برنامج تكافل

وطنا اليوم-عمان:أوضح صندوق المعونة الوطنية، الأحد، تفاصيل برنامج الدعم التكميلي، الذي أطلقه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز نهاية أيار الماضي.

ونفى الصندوق على لسان الناطق الإعلامي باسمه ناجح صوالحة الإشاعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي حول "صرف الدعم النقدي للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 500 دينار بواقع 100 دينار شهريا بدعم من الاتحاد الاوروبي".

وأكد صوالحة في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" ان "المبالغ المخصصة للمشروع هي من خزينة الدولة ضمن مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية، وليست دعما من أي جهة أجنبية"، موضحا ان التعاون مع الجهات الاجنبية يتمثل بالدعم التقني والفني.

وأشار إلى أن البرنامج أطلق نهاية الشهر الماضي ويستمر التسجيل به حتى يوم الأحد 30 حزيران الحالي، مبينا ان الصندوق يتجه لعدم تجديد مدة التسجيل نظرا لكثافة الاقبال على التسجيل، خاصة وان عدد الاسر المسجلة بلغ حتى اليوم نحو 70 ألف أسرة.

وأكد أن الصندوق وضع 75 مؤشرا لقياس مدى أحقية الأسر المستفيدة من البرنامج، مبينا ان من أبرز هذه المؤشرات أن لا تكون الأسرة مستفيدة من أي معونة تصرف من الصندوق باستثناء فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية وأسر العاجزين ماديا، اضافة الى ان لا يكون دخل ربّ الأسرة العامل من مصدر حكومي، وان لا تكون الأسرة تمتلك أكثر من أصلين (عقارات، مبان، مركبات.. الخ)، وان تكون الاسرة كبيرة الحجم، والأسر التي يكون فيها رب الاسرة متعطلا عن العمل، والأسر التي يكون فيها رب الاسرة العامل غير مشمول بأنظمة الضمان والتقاعد، والأسر الفقيرة التي عليها التزامات كقروض تجاه المؤسسات الاقراضية الرسمية وشبه الرسمية، والأسر الفقيرة التي يعاني بعض افرادها من مشاكل صحية وتعليمية ونقص الخدمات، والأسر الفقيرة غير المشمولة بالتأمين الصحي، والأسر الفقيرة التي تسكن منزلاً مستأجراً.

واوضح صوالحه ان التسجيل يتم من خلال الموقع الالكتروني المخصص "تكافل" (http://www.takmeely.jo/ ) او من خلال افرع الصندوق المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، او المراكز الاضافية التي اعتمدها واعلن عنها الصندوق في وقت سابق، مبينا ان صرف الدعم النقدي سيكون عبر حساب المواطن البنكي، او المحافظ الالكترونية.

وقال، إن المشروع سينفذ على مدار 3 سنوات بكلفة 200 مليون دينار، مبينا انه سيتم صرف الدعم لـ25 ألف أسرة ممن تنطبق عليهم الشروط، نهاية آب المقبل، وأن الدعم سيصرف لمدة عام على 4 دفعات، ويحق للأسر التي ينطبق عليها الشروط استلام الدفعات خلال الاعوام القادمة شريطة تقديم طلب جديد وانطباق الشروط على الاسرة. وبين انه سيتم هذا العام تقديم الدعم النقدي لـ10 آلاف اسرة، وصرف 50 ألف بطاقة تأمين صحي للأسر التي تنطبق عليها الأسس، بالإضافة إلى 50 الف أسرة سيتم شمولها في برنامج التغذية المدرسية، وتزويد 5000 اسرة بالخلايا الشمسية.

وأضاف انه سيتم خلال العامين القادمين (2020 – 2021) تقديم الدعم النقدي لـ30 ألف اسرة في العام الواحد.

ويهدف المشروع الذي أطلقه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تنفيذا لأولويات عمل الحكومة ضمن محور التكافل وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي اطلقتها الحكومة الشهر الماضي، الى تعزيز شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة.