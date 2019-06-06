هل استحدثت حكومة الرزاز وزارة جديدة لـ الخدمة المدنية

وطنا اليوم-عمان:كشفت وزارة تطوير الأداء المؤسسي، الأحد، عن حقيقة، إلحاق ديوان الخدمة المدنية بوزارة العمل او استحداث وزارة جديدة له.

ونفت الوزارة، هذا التوجه، مؤكدة أن ذلك لا يتماشى مع استقلالية ديوان الخدمة المدنية، بالاضافة الى كونه يتعارض مع مبدأ فصل المهام.

وأشارت الوزارة الى ان مجلس الخدمة المدنية يترأسه حاليا وزير العمل نضال البطاينة، وسبق وأن ترأسه وزير التعليم العالي، وليد المعاني.