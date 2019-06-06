أمانة عمان تعجز عن نقل حاوية نفايات من أمام مسجد

وطنا اليوم-عمان: أبدى عدد من المواطنين من مرتادي مسجد الحاج فوزي مميل، في حي نزال الذراع الغربي بالعاصمة عمان استياءهم من وجود " حاوية للنفايات " أمام مدخل بيت الله مما تسببت في تشويه صورة المسجد واصبحت تجمعاً للحيوانات مثل القطط والكلاب ، فضلاً عن مصدراً للروائح الكريهة التي تسبب ازعاجاً وامراضاً للمصلين .

ووفق شهادة بعض المصلين ممن يرتادوا هذا المسجد ، فقد أكدوا ان وضعية هذه الحاوية في هذا المكان وتحديداً على مدخل المسجد تسبب في تشويه صورته ، خاصة وان المسجد تم افتتاحه قبل نحو شهرين ، كما تسببت في ايذاء مرتادي المسجد من المواطنين للروائح الكريهة التي تصدر والتي تسبب بعض الأمراض ، كما أصبحت مصدراً لتجمع بعض الحيوانات كالقطط والكلاب الضاله ، فضلاً عن تسبب تلك الحاوية والنفايات بمضايقات للمصلين بصعوبة حصولهم على مواقف لسياراتهم اثناء تأدية الصلاة في المسجد.

مؤكدين أنهم قاموا ولأكثر من مره بإزاحة الحاوية من مكانها إلا انه وللأسف عمال أمانة عمان يقومون بإرجاعها إلى نفس الموقع ، كما قمنا بمراجعة المسؤولين في المنطقة ، فكانت الإجابة غير مقنعة وغير منطقية بأنهم لايستطيعون تغيير مكانها لوجود شكاوي من سكان المنطقة ، وخلافات بين شيوخ المسجد وبعض المواطنين من الجيران .