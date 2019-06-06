 وطنا نيوز -مطيع يعود الى السجن بعد تحسن صحته
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مطيع يعود الى السجن بعد تحسن صحته
التاريخ : 16-06-2019 10:54:20 المشاهدات: 1254

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر مسؤول في مستشفى الأمير حمزة الحكومي، اليوم الأحد، أن المتهم الأول بقضية الدخان عوني مطيع أجرى الفحوصات الطبية اللازمة وسيتم إعادته إلى مركز الإصلاح والتأهيل خلال اليوم.
وقال المصدر إن الأطباء أكدوا أن حالته الصحية أصبحت تسمح بعودته لمركز الإصلاح.
وكان مطيع وصل مساء الخميس الماضي، إلى مستشفى الأمير حمزة تحت المراقبة الأمنية المشددة بعد شعوره بألم حاد بالصدر.

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