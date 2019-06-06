مطيع يعود الى السجن بعد تحسن صحته

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر مسؤول في مستشفى الأمير حمزة الحكومي، اليوم الأحد، أن المتهم الأول بقضية الدخان عوني مطيع أجرى الفحوصات الطبية اللازمة وسيتم إعادته إلى مركز الإصلاح والتأهيل خلال اليوم.

وقال المصدر إن الأطباء أكدوا أن حالته الصحية أصبحت تسمح بعودته لمركز الإصلاح.