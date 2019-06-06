الجدوع: ترخيص شركات (تاكسي) بالتطبيقات الذكية يربك السوق

وطنا اليوم-عمان:اكد نائب نقيب اصحاب السيارات العمومية احمد الجدوع ان ترخيص شركات تعمل بالتطبيقات الذكية جديدة لن تحقق الهدف المرجو منها وسيربك السوق.

واستبعد الجدوع نجاح شركات التطبيقات الذكية للعمل مع التاكسي الاصفر، موضحا ان هناك عطاءين مطروحين من أمانة عمان لتشغيل التاكسي الاصفر من خلال التطبيقات الذكية.واشار إلى أن هذه الشركات لن تستطيع استخدام التاكسي الاصفر من خلال العمل بالتطبيقات الذكية، مؤكدا ان ترخيص شركات جديدة تعمل بالتطبيقات الذكية من خلال استخدام السيارات الخصوصية سيدمر قطاع التاكسي الاصفر.وقالت المدير العام بالوكالة في هيئة تنظيم النقل البري المهندسة وسام التلهوني ان الهيئة منحت نحو 6 شركات تعمل بالتطبيقات الذكية موافقة مبدئية للترخيص.