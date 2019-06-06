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الجدوع: ترخيص شركات (تاكسي) بالتطبيقات الذكية يربك السوق
وطنا اليوم-عمان:اكد نائب نقيب اصحاب السيارات العمومية احمد الجدوع ان ترخيص شركات تعمل بالتطبيقات الذكية جديدة لن تحقق الهدف المرجو منها وسيربك السوق.
واستبعد الجدوع نجاح شركات التطبيقات الذكية للعمل مع التاكسي الاصفر، موضحا ان هناك عطاءين مطروحين من أمانة عمان لتشغيل التاكسي الاصفر من خلال التطبيقات الذكية.واشار إلى أن هذه الشركات لن تستطيع استخدام التاكسي الاصفر من خلال العمل بالتطبيقات الذكية، مؤكدا ان ترخيص شركات جديدة تعمل بالتطبيقات الذكية من خلال استخدام السيارات الخصوصية سيدمر قطاع التاكسي الاصفر.وقالت المدير العام بالوكالة في هيئة تنظيم النقل البري المهندسة وسام التلهوني ان الهيئة منحت نحو 6 شركات تعمل بالتطبيقات الذكية موافقة مبدئية للترخيص.
واشارت التهلوني الى ان الموافقة المبدئية لايعني منح الترخيص ومزاولة العمل للشركات المتقدمة موضحة ان الموافقة المبدئية للشركات تعطى لحين استكمال اجراءات التراخيص اللازمة وتقديمها للهيئة.ولفتت التلهوني ان الهيئة منحت الموافقة المبدئية للشركات المتقدمة شريطة قيام الشركات التي تعمل بالتطبيقات الذكية باستخدام التاكسي الاصفر والسيارات العمومية المصرح لها بالعمل من خلال استخدام التطبيقات الذكية مؤكدة ان الهيئة لن تعطي تراخيص لشركات تعمل بالتطبيقات للمركبات الخصوصية نظرا لاكتفاء السوق المحلي.وكان وزير النقل المهندس انمار الخصاونة دعا خلال وقت سابق المواطنين بعدم شراء مركبات خصوصية لاستخدامها بالتطبيقات الذكية، مؤكدا ان الوزارة لن ترخص أية مركبات خصوصية جديدة تعمل بالتطبيقات الذكية وفي الاردن تعمل حاليا شركتان دوليتان في مجال التطبيق الذكي حصلتا على ترخيص من الحكومة وهما «اوبر وكريم» وحسب الوزير فقط بلغ عدد السيارات المرخصة لهذه الغاية نحو 10 الاف سيارة، فيما يصل عدد سيارات التاكسي الاصفر في الاردن نحو 17 ألف سيارة منها 13 ألفاً في عمان لوحدها وتتوزع البقية في المحافظات.
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