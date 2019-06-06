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العجارمة : اشياء كثيرة بالحياة تلزك عالطور !
وطنا اليوم-عمان:ما بين التأويلات والتحليلات والتفسيرات ذهب العشرات من اصدقاء و متابعي صفحة رئيس ديوان التشريع والرأي السابق معالي د. نوفان العجارمة على موقع التواصل الاجتماعي ومحاولتهم الوصول الى ما قصده في بويت قام بنشره.
حيث كتب العجارمة : " في اشياء كثيرة بالحياة تلزك على الطور "
فذهب معن القطامين للكتابة والرد قائلا :" الساتر رب العالمين وهو الميسر ...هذا المصطلح لايعيه هذا الجيل ولا اجواءنا هالايام.
فراس قطيش طلب عبر رده ترجمة المصطلح فقال :" دكتور هذا المصطلح بحاجة لترجمة للكثيرين هاي الايام مع انفتاح المدى الثقافي لانه اصبح من المقولات المتنحية ".
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