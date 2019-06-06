الرئيسية | محليات الاردن عضوا مراقبا في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للأدوية

وطنا اليوم ـ عمان انضم الاردن ممثلا بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء الى المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للأدوية (ICH) من خلال التصويت على انضمامه الاسبوع الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت: إن الاردن يعتبر أول دولة عربية واقليمية ينضم للمجلس الذي يتولى تحقيق قدر أكبر من التنسيق في جميع أنحاء العالم لضمان تطوير وتسجيل أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة بأكثر الطرق كفاءة في استخدام الموارد.

وعزا البيان انضمام الاردن الى إنجازات المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تطبيق افضل الممارسات والتشريعات العلمية والتقنية في مجال التسجيل والدراسات الدوائية والسريرية والتصنيع الدوائي الجيد والتحقق من الجودة بالتحليل المخبري.

واضاف ان الاردن كان سباقا باعتماد التشريعات الخاصة بالأدوية البيولوجية، إضافة الى استقرار السوق الدوائي الاردني بتوفر الدواء وخلوه من الادوية المزورة والمغشوشة والتزام المؤسسة بإجراءات العمل بكل شفافية.

ويتيح انضمام المؤسسة للمشاركة بصياغة القرارات على مستوى دولي فيما يتعلق بالمتطلبات التقنية للأدوية، من جهة اخرى يساهم بتعزيز مكانة القطاع الدوائي الاردني عالميا ويشكل عامل جذب للاستثمار في مجال الدواء، حيث استطاع الدواء الأردني الوصول الى حوالي 65 سوقا عالميا.

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