الرئيسية | محليات وزير الثقافة يلتقي نظيره الفلسطيني

وطنا اليوم ـ عمان بحث وزير الثقافة وزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان اليوم السبت مع نظيره الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الدكتور أبو رمان عمق العلاقات الاخوية التي تربط بين الشعبين من خلال حضور القضية الفلسطينية في كافة مشروعات وزارة الثقافة وإصداراتها، إضافة إلى الحضور الشبابي الفلسطيني للمهرجانات الفنية والمسرحية التي تقام دوريا. واشار الى ما تمثله مدينة القدس والمسجد الأقصى في وجدان الأردنيين والإعمار الهاشمي المتواصل في المدينة المقدسة منذ عقود، والوصاية الهاشمية والأنشطة المختلفة التي تقوم بها الهيئات الثقافية التابعة للوزارة وتنشط في الدفاع عن القدس من خلال أنشطة ثقافية وتوعوية. وأعرب الدكتور أبو سيف عن تقديره لجهود وزارة الثقافة، والمشروعات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على عروبة القدس، وحضور القضية الفلسطيني، مبينا النشاطات الثقافية التي تقوم بها وزارته لمقاومة الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه كل ما يعزز الهوية الثقافية الفلسطينية والعربية.



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