الرئيسية | محليات شؤون الأسرة يبدأ تطبيق نظام العمل المرن

وطنا اليوم ـ عمان بدأ المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم السبت تطبيق نظام العمل المرن.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي: إن تطبيق النظام يهدف لتوفير بيئة عمل مريحة للموظفين، وسيسهم بشكل مباشر في تحسين أداء الموظفين ورفع انتاجيتهم ومستوى الرضا الوظيفي لديهم.

وبين أنه ووفقا للمادة 4 من نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017 الفقرة ب "يكون للعامل الحق وبعد موافقة صاحب العمل في توزيع ساعات العمل المحددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل على ان لا يقل مجموع عدد ساعات العمل التي يعملها بشكل يومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل".

وبين أن نظام ساعات العمل المرن، سيمكن الموظف من اختيار وقت بدء الدوام الرسمي، وفقاً لما تحدده دائرته، بشرط استكمال عدد الأيام والساعات المقررة، كما يتيح للموظف أن يعمل بشكل جزئي؛ وذلك بتخفيض عدد ساعات العمل.

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