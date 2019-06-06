الرئيسية | محليات صحة عجلون تجري صيانة لمركز الصفا

وطنا اليوم ـ عمان بدأت مديرية صحة عجلون بإجراء معالجة للتشققات في مبنى مركز صحي الصفا الأولي، خصوصا عيادة الأسنان.

وقال مدير صحة المحافظة الدكتور تيسير عناب في حديث له: إن المركز تم استلامه عام 2005، وبعد 5 سنوات من الاستلام وجِدت عيوب في المبنى وتشققات في السقف الخرساني، وتحديدا في سقف عيادة الأسنان والديوان، موضحا انه تم مخاطبة الوزارة في شهر شباط والتي بدورها طرحت عطاء لعمل صبة ميلان وعزل بالاسفلت لسطح المركز بكلفة 12 الف دينار.

واضاف ان المديرية نفذت أعمال صيانة ودهان للمبنى في شهر نيسان الا انه تبين بأن التشققات في جدران وسطح عيادة الأسنان والديوان تشبعت بمياه الامطار ما تطلب فترة حتى يتم التعامل معها.

وبين أن المديرية نفذت أعمال صيانة شاملة لإزالة جميع اشكال الرطوبة مجددا للمرة الثانية خلال شهرين.

يشار إلى ان المركز البالغة مساحته 527 مترا مربعا يخدم 15 الف نسمة بعيادات الطب العام والأسنان والامومة والطفولة والمختبر.

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