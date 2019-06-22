الرئيسية | محليات القبض على 24 مروجا ومتعاطيا في مختلف مناطق المملكة

وطنا اليوم ـ عمان ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 24 شخصا من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة من خلال تعاملها مع عدد من قضايا بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم السبت، أن جهود العاملين في إدارة مكافحة المخدرات بتتبع مروجي وحائزي ومتعاطي المواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة أفضت إلى إلقاء القبض على 24 منهم وبحوزتهم كميات من تلك المواد وثلاثة أسلحة نارية خلال عدد من القضايا التي تم التعامل معها، وكان من أبرزها مداهمة وتفتيش منزل أحد مروجي المواد المخدرة في منطقة الصالحية بالبادية الشمالية، حيث ألقي القبض عليه وبحوزته 7 كفوف من مادة الحشيش والف حبة كبتاجون وسلاحين ناريين.

واستمراراً لتلك الجهود شمال المملكة، ألقي القبض على أحد الأشخاص داخل منزله في مدينة اربد وبحوزته كف وربع من مادة الحشيش المخدرة و 1232 حبة كبتاجون وكميات أخرى من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.

كما ألقي القبض على شخص آخر في شارع الرشيد بمدينة اربد وبحوزته ربع كف من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة، وفي غرب اربد ألقي القبض على شخص بحوزته 19 قطعة حشيش مخدرة، وعلى طريق جابر في لواء الرمثا وداخل إحدى المزارع المهجورة عثر على 25 كغم من مادة الجوكر وكيلوغرام من بودرة الجوكر المخدر وكف ونصف من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة ولا زال البحث جارياً عن المتورط بإخفائها، أما في محافظة المفرق فألقي القبض على شخص بحوزته 300 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وفي إقليم العاصمة تعاملت كوادر إدارة مكافحة المخدرات مع ست قضايا ترويج وتعاط وحيازة المواد المخدرة ألقت القبض خلالها على 7 أشخاص أحدهم من جنسية عربية، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى سلاح ناري تم ضبطه بحوزة أحدهم بعد ان جرت مداهمة منزله بناء على معلومات حول حيازته كمية من المواد المخدرة، وبتفتيش المنزل تم ضبط تلك الكمية. أما في محافظة البلقاء فتم التعامل مع أربع قضايا داخل مخيم البقعة، ألقي القبض خلالها على أربعة أشخاص وبحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة، كما تم التعامل مع قضية في منطقة عين الباشا ألقي القبض خلالها على ثلاثة أشخاص داخل منزل وبحوزتهم كف من مادة الحشيش وكميات أخرى من المواد المخدرة، أما غرب البلقاء فألقي القبض على شخص داخل مركبة في منطقة الكرامة وبحوزته 16 كيسا تحوي أشتال نبات الماريجوانا المخدرة.

وفي مدينة معان جنوب المملكة ألقي القبض على شخصين ضمن قضيتين منفصلتين وبحوزتهما كميات من المواد والحبوب المخدرة أحدهما ألقي القبض عليه في حي الطور وبحقه 3 طلبات لمحكمة أمن الدولة والآخر ألقي القبض عليه في المنطقة الحرفية داخل مركبة وبحوزته 250 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وفي البادية الوسطى، ألقي القبض على شخصين داخل مركبة بعد أن حاولا الفرار حال مشاهدة القوة الأمنية إلا انه تمت متابعتهما والسيطرة عليهما، وتبين أن أحدهما مطلوب، وبتفتيش المركبة ضبطت كميات متفرقة من المواد المخدرة.

وجرى توديع جميع المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

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