الرئيسية | محليات المعاني يتفقد سير امتحان التوجيهي في ذيبان

وطنا اليوم ـ عمان تابع وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني اليوم السبت، سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في عدد من قاعات الامتحان في لواء ذيبان بمحافظة مادبا.

وشملت جولة الوزير المعاني قاعات الامتحان في مدرستي لب الثانوية الشاملة للبنين، ومليح الثانوية للبنات.

وتقدم طلبة الفرع الادبي اليوم في مبحث عربي تخصص، فيما تقدم طلبة الفرع العلمي في مبحث الفيزياء، وامتحن طلبة الإدارة المعلوماتية في مبحث نظم المعلومات الإدارية.

وتباينت آراء الطلبة بعد انتهاء الامتحان، حول مستوى الأسئلة الواردة فيه، حيث وصف طلبة من الفرعين الأسئلة بالسهلة، فيما تباينت آراء آخرين بين بالمتوسط والصعب، في وقت أكد مراقبون أن هذا التباين طبيعي نتيجة لخصوصية المبحثين باعتبارهما من مباحث المهارات العليا التي تقيس مستوى الطلبة.

وتعد مادة الفيزياء للفرع العلمي، من المواد الاختيارية حيث يحق للطالب حذفها من المعدل العام، شريطة تحقيق النجاح فيها.

وأكد الدكتور المعاني في تصريح صحفي، ان الامتحان الذي تقدم له اليوم نحو 108 آلاف طالب وطالبة، سار بشكل جيد في جميع القاعات بالمملكة من خلال ما لمسه من آراء الطلبة خلال الجولة، مشيدا بدور المراقبين ورؤساء القاعات في الاشراف على مجريات الامتحان وإدارته.

واكد ان مجريات الامتحان منذ بدايته وبحسب التغذية الراجعة من الميدان، تعكس ارتياحا من الطلبة والاهالي لمستواه هذا العام في دورة امتحانية واحدة، مشيرا الى أن الدورة الامتحانية الواحدة، تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير امتحان الثانوية العامة، وصولا إلى الامتحان المحوسب والمقسم على ايام ومرات عديدة طيلة العام الدراسي، لإزالة رهبة وخوف وتوتر الطلبة وأهاليهم.

واعتبر أن الامتحان وتطويره، وفق الأنظمة العالمية المتبعة، يجعل من الحصول على شهادة الدراسة الثانوية للطلبة ايسر ويحقق الراحة النفسية لهم، مشيرا الى أن الدورة التكميلية للامتحان التي ستعقد في شهر آب المقبل بعد اعلان نتائج الامتحان العام، تهدف لرفع المعدل أو استكمال متطلبات النجاح.

وحول تطوير امتحان الثانوية العامة، قال وزير التربية والتعليم: إن هناك العديد من الأفكار لتطوير الامتحان وحوسبته بعد التغلب على بعض المعيقات بخاصة ما يتعلق بالبنية التحية للمدارس، مبينا أن الوزارة عملت سابقا على حوسبة 2600 مدرسة وربطها إلكترونيا، فيما عملت هذا العام على حوسبة وربط 800 مدرسة.

ويواصل طلبة الثانوية العامة التقدم للامتحان غدا الأحد، حيث سيتقدم 2445 طالبا وطالبة من الفروع المهنية للامتحان في المباحث المدرجة على جدول الامتحان.

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