الرئيسية | محليات وزير الصحة يلتقي نقيبي الصيادلة والممرضين

وطنا اليوم ـ عمان اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع النقابات المهنية للنهوض بالقطاع الصحي وتطويره والارتقاء بمستواه وخدمة منتسبيه وتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف خلال لقاءين منفصلين مع نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات الدكتور خالد الربابعه ومجلسي النقابتين، ان الوزارة ستعمل على تعزيز الشراكة مع النقابات المهنية لتكون مبنية على قواعد مؤسسية راسخة وشمولية واكثر عمقا بما يحقق المصالح الوطنية الصحية العليا وللارتقاء بالمهن الصحية وتحقيق مصالح منتسبيها.

وقال الدكتور جابر ان الوزارة ستعمل على تطوير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الصحية من اطباء وممرضين وصيادلة لرفع مستوى التأهيل واتاحة المجال للخريجين الجدد من المهن الصحية المختلفة للتدريب واكتساب الخبرات العلمية والعملية، مؤكدا ان الوزارة لن تتوانى وبالشراكة مع النقابات المهنية عن فتح افاق للعمل داخل المملكة وخارجها بعد تأهيل منتسبيها والحاقهم ببرامج تدريب تصقل معارفهم العلمية النظرية بالعمل في القطاعات المختلفة لاكتساب الخبرات العملية، وأن لدى الوزارة خططا طموحة للتدريب بالتعاون مع النقابات المهنية.

كما اكد ان الوزارة ستنظر باهتمام بالغ لطروحات نقابتي الصيادلة والتمريض ومطالبهما وستدرسها بعمق لتحقيق العدالة، مشددا على ضرورة ان ترتبط اي مكاسب مادية او معنوية ستمنح بالعمل والانجاز ومستوى الكفاءة والخبرة.

من جانبه وضع نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني وزير الصحة بصورة قطاع الصيدلة في المملكة، مؤكدا تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بطريقة منطقية ومتوازنة لحماية مصالح الجميع ولا سيما على صعيد تحقيق الامن الدوائي.



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