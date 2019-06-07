الرئيسية | محليات الحرارة ضمن معدلاتها اليوم وغدا

وطنا اليوم ـ عمان ترتفع درجات الحرارة اليوم السبت مع بقائها ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع طفيف آخر على الحرارة غدا الأحد، مع بقاء الأجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتبقى الأجواء بعد غد الاثنين معتدلة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 30 - 19 درجة مئوية، المناطق الشمالية 31 - 20، والمناطق الجنوبية 27 - 17، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

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