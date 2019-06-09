الأردن يطلب مساعدة دولية لمواجهة أزمة البطالة

وطنا اليوم-عمان:بحث وزير العمل نضال البطاينة خلال اختتام زيارته الى جنيف مع مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، اليوم الجمعة، عددا من الموضوعات ذات العلاقة بقضايا العمل والعمال وسبل التعاون بين الوزارة والمنظمة، وعلى رأس هذه الموضوعات آليات دعم المنظمة للأردن لمعالجة مشكلة البطالة في صفوف الشباب، وسُبل دعم المنظمة للأردن في الإستفادة من كفاءات الشباب الأردني عالميا.

وحسب بيان صحفي من الوزارة أكد مدير عام المنظمة أهمية تعزيز آليات التعاون بين المنظمة وأطراف الإنتاج الثلاثة في الأردن لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق والمثابرة لتحقيق التنمية المستدامة؛ مشيدا بالتجربة الأردنية في مجال علاقات العمل والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.

وكرمت لجنة العمل والتنمية الإجتماعية في مجلس النواب، ممثلة برئيسها النائب خالد الفناطسه، وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الجمعة عقب إنتهاء أعمال اللجان التي يرأسها رؤساء الوفود الحكومية في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

وبين الفناطسه ان الوفد النيابي قد شارك بكافة اعمال اللجان الرئيسة في المؤتمر، وحضر الى جانب الوفد الحكومي جميع الجلسات الرئيسية واللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء الوفود لأطراف الإنتاج الثلاثة والتي اعتبرها مثمرة وذات قيمة مضافة ستنعكس إيجابا على ملف البطالة في الأردن.

كما التقى وزير العمل نضال البطاينة اليوم الجمعة نظيره وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة ناصر بن ثاني الهاملي على هامش مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين الدولتين، وبحث سبل التعاون في جميع مجالات العمل والعمال،وخاصة في مجال التشغيل.

وحسب بيان صحفي من الوزارة دعا البطاينة نظيره الإماراتي الى فتح باب التعاون في مجال التشغيل، مشيرا الى ما يملكه الاردن من طاقات وكفاءات عمالية عالية في المجالين الأكاديمي والمهني.

بدوره اكد وزير العمل الإماراتي على مكانة العامل الاردني والبصمة الواضحة له في بناء القدرات الاماراتية منذ زمن بعيد وخاصة في قطاع التعليم .

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم تبين الخطوط العريضة لأهم مجالات التعاون بحيث يلي ذلك توقيع برنامج تنفيذي بينهما.