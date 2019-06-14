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مفتي المملكة: جن انحدار أخلاقي
وطنا اليوم-عمان:أكد مفتي عام المملكة سماحة الدكتور محمد الخلايلة أن مسلسل "جن" : "انحدار أخلاقي وقيمي لا يمثل عادات الأردنيين وأخلاقهم وخروج على التعاليم الاسلامية".
وقال الخلايلة حول المسلسل المعروض على شبكة "نيتفليكس" "إن ما تم بثه من مشاهد لا أخلاقية يعتبر غريباً عن أخلاقيات الأردنيين والقيم الراسخة في مجتمعنا وخروجاً على التعاليم الاسلامية".
وشدد مفتي عام المملكة على ضرورة "وضع الحلول التي تحول دون تكراره في قابل الأيام".
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