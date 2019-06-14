 وطنا نيوز -مفتي المملكة: جن انحدار أخلاقي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مفتي المملكة: جن انحدار أخلاقي
التاريخ : 14-06-2019 02:40:51 المشاهدات: 700

وطنا اليوم-عمان:أكد مفتي عام المملكة سماحة الدكتور محمد الخلايلة أن مسلسل "جن" : "انحدار أخلاقي وقيمي لا يمثل عادات الأردنيين وأخلاقهم وخروج على التعاليم الاسلامية".
وقال الخلايلة حول المسلسل المعروض على شبكة "نيتفليكس" "إن ما تم بثه من مشاهد لا أخلاقية يعتبر غريباً عن أخلاقيات الأردنيين والقيم الراسخة في مجتمعنا وخروجاً على التعاليم الاسلامية".
وشدد مفتي عام المملكة على ضرورة "وضع الحلول التي تحول دون تكراره في قابل الأيام".

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق