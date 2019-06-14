ارتفاعات متتالية لأسعار الدواجن تتجاوز السقوف السعرية

وطنا اليوم-عمان: بالرغم من انتهاء شهر رمضان المبارك، وانخفاض الطلب على الدجاج واعتدال درجات الحرارة، الا ان اسعار الدجاج في محافظة الزرقاء ماتزال تشهد ارتفاعات متتالية وغير مبررة، اذ وصل سعر كيلو الدجاج الحي دينار و 80 قرشا في بعض المحال في الزرقاء، في الوقت الذي حددت فيه وزارة الصناعة والتجارة سقوفا سعرية عند دينار ونصف.

ويشكو اهالي محافظة الزرقاء من ارتفاع كبير وغير مبرر في اسعار الدجاج محملين وزارة الصناعة والتجارة المسؤولية، قائلين ان عملية وضع سقوف سعرية للدجاج الذي لم يكن يتجاوز سعره 110 قروش في الاعوام الماضية يصل الآن عند مستوى 180 قرشا، بالرغم من تحديد سعر عند 150 قرشا.

ويقول مواطنون، ان وضع سقوف سعرية دفع العديد من التجار الى استغلال حاجة المواطنين، ووضع الحد الاعلى للسعر او تجاوزه في بعض اطراف محافظة الزرقاء.

ويطالب مواطنون وزارة الصناعة والتجارة بالتشارك مع وزارة الزراعة بالعمل على تخفيض اسعار الدجاج بسبب ارتفاع اسعاره الى مستويات تزيد عن قدرة المواطنين الشرائية.

ويقول حازم فؤاد، ان اسعار الدجاج في مختلف محال الزرقاء ثبتت على ارتفاع، وان اسعارها تتجاوز الحدود العليا في كثير من الاحيان، اذ تصل الى دينارين، بالرغم من وضع سقف سعري لدجاج النتافات على الا يتجاوز 150 قرشا.

ويستهجن فؤاد هذه الاسعار لمواد غذائية رئيسية يتم انتاجها محليا، قائلا انه من غير المعقول ان يتجاوز ثمن الدجاج في بعض الحالات الخمسة دنانير، بعد ان كانت في كثير من الاحيان لاتتجاوز دينارين ونصف دينار لفترات من نفس الوقت في اعوام سابقة.

ويتساءل محمود ابراهيم، عن اسباب ارتفاع اسعار الدجاج ووضع وزارة الصناعة والتجارة سقوفا سعرية اعلى من المعقول، حيث ان الاسعار التي تم وضعها تسببت في ارتفاع الاسعار، بعد ان قام العديد من اصحاب محال النتافات في الاتفاق المسبق فيما بينهم لرفع الاسعار.

ويطالب ابراهيم الحكومة العمل على إعادة دور وزارة التموين، كما كانت عليه لحماية المواطن من جشع بعض التجار، قائلا ان العديد من المواطنين غاب عن موائدهم الدجاج بسبب ارتفاع اسعارها في حين بدأ البعض الآخر في اللجوء الى الدجاج المجمد، والذي يباع على البسطات في بعض اسواق الزرقاء.

ويدعو المواطن محمد عودة الجهات المختصة الى العمل على تحديد سقوف سعرية لكافة انواع الدجاج، تتناسب مع دخل المواطن قائلا انه من غير المقبول ان يقوم الأردن بإنتاج الدجاج ولايستطيع المواطن الحصول عليه.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قررت تحديد سقوف سعرية لمادة لحوم الدجاج الطازج والنتافات شاملة ضريبة المبيعات كحد أعلى ليتم التنافس دونه.

وحسب القرار فإن السقوف السعرية على النحو التالي: دجاج طازج سعر الكيلو غرام الواحد جملة 75ر1 وللمستهلك 2 دينار، ودجاج النتافات سعر الكيلو غرام الواحد جملة 30ر1 دينار، وللمستهلك 50ر1 دينار.

وجاء القرار استنادا إلى الصلاحيات المفوضة لوزير الصناعة والتجارة والتموين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 387 بتاريخ 11/ 1/ 2011 بتحديد أسعار السلع في حال وجود اختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار.