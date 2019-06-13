الرئيسية | محليات الصفدي يرد على واشنطن: نحن من نعلن قرارنا ونحدد موعده

وطنا اليوم-عمان: أكد وزيرالخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن عندما يتخذ قراره حول المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية، سيعلنه بنفسه وبوضوح تام دون أي تردد.

وقال الصفدي في حديث لقناة المملكة، إن الأردن لم يعلن موقفه بعد من المشاركة في ورشة البحرين او عدمها، وذلك لأنه يمارس حقه بالتشاور مع الدول الاصدقاء.

وبين أن الأردن هو من يقرر موعد إعلان قراره، سواء كان بعدم المشاركة او المشاركة في الورشة.

واضاف الصفدي "نحن لا نعمل في فراغ، بل نعمل بمجتمع دولي".

وأوضح أن إذا كان الطرح في ورشة البحرين منسجما مع الموقف الأردني الثابت فقد يقبله، وأي طرح لا ينسجم مع الموقف الأردني "سنقول لا".

وأكد أن الأردن وفلسطين ينسقان بشكل كامل ومستمر وينطلقان من ذات الثوابت، ولهما الاهداف ذاتها.

وأشار الصفدي الى أن الأردن قادر على الدفاع عن حقوقه.

وكان صرح البيت الأبيض، أن مصر والأردن والمغرب، أبلغت الإدارة الأمريكية أنها ستحضر مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية، ما يعتبر الجانب الاقتصادي لـ"صفقة القرن".

وأضاف، بأن "مشاركة الأردن ومصر تشكل أهمية خاصة كون البلدين لاعبين أساسيين في جهود المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية".

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