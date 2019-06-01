الرئيسية | محليات العمل: تم انهاء خدمات موظفي الفندق بحجة الإغلاق

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب في بيان صحفي صادر اليوم الخميس، انه وعلى ضوء قيام رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة خالد ابو مرجوب بإبلاغ وزارة العمل صباح هذا اليوم ان احد الفنادق الشهيرة قام بإنهاء خدمات عشرات الموظفين في الفندق دون ابلاغ وزارة العمل وبحجة الإغلاق الجزئي للفندق، تم على الفور التواصل مع إدارة الفندق من قبل مدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة ؛ حيث تم الإتفاق على وقف اي قرار وعقد إجتماع في وزارة العمل يوم الاحد القادم من اجل الوصول الى صيغة اتفاق تضمن حصول العمال على حقوقهم كاملة وفقا للقانون، حيث استجابت ادارة الشركة على الفور.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر