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جابر يوعز بعلاج طفل تداول رواد فيديو لحالته الصحية
وطنا اليوم-عمان:اوعز وزير الصحة الدكتور سعد جابر الى مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات بأستقبال الطفل الذي تم تداول فيديو حول حالته الصحية وادخاله الى المستشفى .
وطلب الدكتور جابر تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفل بالسرعة القصوى والتواصل مع ذويه لترتيب اجراءات استقباله وادخال للمستشفى واجراء الفحوص المطلوبه وعلاجه .
وكانت منصات التواصل قد نشرت فيديو استغاثة الى وزير الصحة ومناشدة لعلاج الطفل الذي يعاني من حالة صحية صعبه
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