جابر يوعز بعلاج طفل تداول رواد فيديو لحالته الصحية

وطنا اليوم-عمان:اوعز وزير الصحة الدكتور سعد جابر الى مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات بأستقبال الطفل الذي تم تداول فيديو حول حالته الصحية وادخاله الى المستشفى .

وطلب الدكتور جابر تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفل بالسرعة القصوى والتواصل مع ذويه لترتيب اجراءات استقباله وادخال للمستشفى واجراء الفحوص المطلوبه وعلاجه .

وكانت منصات التواصل قد نشرت فيديو استغاثة الى وزير الصحة ومناشدة لعلاج الطفل الذي يعاني من حالة صحية صعبه