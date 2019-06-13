 وطنا نيوز -جابر يوعز بعلاج طفل تداول رواد فيديو لحالته الصحية
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جابر يوعز بعلاج طفل تداول رواد فيديو لحالته الصحية
التاريخ : 13-06-2019 08:27:07 المشاهدات: 1014

وطنا اليوم-عمان:اوعز وزير الصحة الدكتور سعد جابر الى مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات بأستقبال الطفل الذي تم تداول فيديو حول حالته الصحية وادخاله الى المستشفى .

وطلب الدكتور جابر تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفل بالسرعة القصوى والتواصل مع ذويه لترتيب اجراءات استقباله وادخال للمستشفى واجراء الفحوص المطلوبه وعلاجه .

وكانت منصات التواصل قد نشرت فيديو استغاثة الى وزير الصحة ومناشدة لعلاج الطفل الذي يعاني من حالة صحية صعبه


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