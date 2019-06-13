الرئيسية | محليات المعاني يشكر واضعي أسئلة التوجيهي

وطنا اليوم-عمان:قدم وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني شكره للمعلمين والخبراء واضعي اسئلة امتحان التوجيهي. وقال بتغريدة له على موقع تويتر، : ردود فعل ممتازة لامتحان ثان متوازن قادر على قياس القدرات بطريقة عادلة ومعيارية. وأضاف " نتوقع نتائج جيدة إن شاء الله .. شكرا للمعلمين والخبراء واضعي الأسئلة . ردود فعل ممتازة لإمتحان ثان متوازن قادر على قياس القدرات بطريقة عادلة ومعيارية. نتوقع نتائج جيدة إن شاء الله. شكرا للمعلمين والخبراء واضعي الأسئلة. #التوجيهي

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