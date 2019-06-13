 وطنا نيوز -المعاني يشكر واضعي أسئلة التوجيهي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
المعاني يشكر واضعي أسئلة التوجيهي
التاريخ : 13-06-2019 08:23:20 المشاهدات: 1054

وطنا اليوم-عمان:قدم وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني شكره للمعلمين والخبراء واضعي اسئلة امتحان التوجيهي.

وقال بتغريدة له على موقع تويتر، : ردود فعل ممتازة لامتحان ثان متوازن قادر على قياس القدرات بطريقة عادلة ومعيارية.

وأضاف " نتوقع نتائج جيدة إن شاء الله .. شكرا للمعلمين والخبراء واضعي الأسئلة .

ردود فعل ممتازة لإمتحان ثان متوازن قادر على قياس القدرات بطريقة عادلة ومعيارية. نتوقع نتائج جيدة إن شاء الله. شكرا للمعلمين والخبراء واضعي الأسئلة. #التوجيهي


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق