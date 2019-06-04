إنقاذ شخص اثر انهيار حفرة على طريق المطار

وطنا اليوم-عمان:تعاملت كوادر الدفاع المدني الخميس مع حادث انهيار أتربة على شخص أثناء قيامه بإعمال إنشائية ، مما أدى إلى إصابته بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم .

وقال الدفاع المدني قي تقرير له إن فرق الانقاذ عملت على تحرير المصاب باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث وإزالة الأتربة والردم بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في موقع الحادث ونقله إلى مستشفى دار السلام وحالته العامة متوسطة .