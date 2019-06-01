رسالة الـ 100 دينار الوهمية تجتاح هواتف الاردنيين

وطنا اليوم-عمان:نفى المتحدث باسم صندوق المعونة الوطنية، ناجح صوالحة، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من نية الحكومة صرف معونة شهرية بقيمة 100 دينار لمن تقل رواتبهم الشهرية عن 500 بدعم من الاتحاد الاوروبي.

وقال صوالحة: إن هذا الخبر عار عن الصحة تماما ولا يوجد شيء من هذا القبيل، مشيرا إلى أن الحكومة قررت برنامجا للدعم التكميلي ضمن شروط وأسس محددة من بينها عدم وجود دخل ثابت للأسرة وذوي الدخل المتدني أو الأسر الكبيرة والتي لديها طلبة جامعات وأن لا يكون موظف قطاع عام.

وبين أن البرنامج سيشمل دعم 25 ألف أسرة بمعونة نقدية وشمول 50 ألف أسرة بالتأمين الصحي و5 آلاف أسرة بخلايا شمسية وباقي الاسر التي لديها طلبة سيخصص لهم بدل أجور نقل ضمن برنامج محدد، ليصل المجموع إلى 140 الف اسرة يتم التقديم لها على موقع تكميلي، حيث سينتهي التسجيل آخر الشهر الحالي.

يشار الى ان مواطنون يتداولون رسالة وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا نصها الذي نفاه صوالحة جملة وتفصيلا: