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رسالة الـ 100 دينار الوهمية تجتاح هواتف الاردنيين
وطنا اليوم-عمان:نفى المتحدث باسم صندوق المعونة الوطنية، ناجح صوالحة، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من نية الحكومة صرف معونة شهرية بقيمة 100 دينار لمن تقل رواتبهم الشهرية عن 500 بدعم من الاتحاد الاوروبي.
وقال صوالحة: إن هذا الخبر عار عن الصحة تماما ولا يوجد شيء من هذا القبيل، مشيرا إلى أن الحكومة قررت برنامجا للدعم التكميلي ضمن شروط وأسس محددة من بينها عدم وجود دخل ثابت للأسرة وذوي الدخل المتدني أو الأسر الكبيرة والتي لديها طلبة جامعات وأن لا يكون موظف قطاع عام.
وبين أن البرنامج سيشمل دعم 25 ألف أسرة بمعونة نقدية وشمول 50 ألف أسرة بالتأمين الصحي و5 آلاف أسرة بخلايا شمسية وباقي الاسر التي لديها طلبة سيخصص لهم بدل أجور نقل ضمن برنامج محدد، ليصل المجموع إلى 140 الف اسرة يتم التقديم لها على موقع تكميلي، حيث سينتهي التسجيل آخر الشهر الحالي.
يشار الى ان مواطنون يتداولون رسالة وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا نصها الذي نفاه صوالحة جملة وتفصيلا:
اي واحد اردني يحمل الجنسيه ،ولديه رقم وطني ودخله الشهري اقل من خمسمائة دينار في منحه من الاتحاد الاوروبي بواقع كل شهر مائة دينار او مائتان دينار للاعوام ٢٠١٩ ولغاية ٢٠٢١ والتقديم من خلال وزارة التنميه الاجتماعيه بجميع المحافظات مديريات التنميه ، والوثائق المطلوبه فاتورة كهرباء ،فاتورة ماء، دفتر العائله ،عقد اجار لمن يسكن بالأجار ،والمهلة لاخر الشهر ،يرجى التعميم ، لتعم الفائدة والأجر
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