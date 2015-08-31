الرئيسية | محليات اليرموك تعيد افتتاح استديوهاتها بقرار محكمة

وطنا اليوم-عمان:وافقت المحكمة اليوم الخميس، على إعادة فتح استديوهات قناة اليرموك، بعد صدور قرارٍ بإغلاقها منذ تاريخ 31-8-2015، وذلك بعد حصول القناة على أحكام لصالحها بما يخص قضيتين تم رفعهما عليها، وأخرى على الشركة المالكة لها.

وصرح مدير القناة خضر المشايخ ، إن الموافقة على إعادة فتح استديوهات القناة لا يعني إعادة البث المباشر، وإنما يسقتصر عملها على بث المسلسلات والمواد المسجلة.

وأضاف المشايخ إلى إنه تم تقديم طلب من قبل القناة لهيئة الغعلام المرئي والمسموع من أجل الحصول على الترخيص، حيث اعتمدته الهيئة وهو الآن ينتظر الموافقة من قبل مجلس الوزراء.

ونوه المشايخ إلى إن مجلس الوزراء سيقوم بالرد على طلب الترخيص خلال شهر إما بالموافقة أو الرفض مع ذكر الأسباب، وأعرب عن أمله في الموافقة على الطلب، مشيراً إلى إنه حق دستوري.

وبين المشايخ إلى أن "اليرموك" تعرضت رخسائر مادية ومعنوية كبيرة بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها بحقها، راجياً أن تعود للعمل بترخيص دون تعرض لمراسليها.

وأشار المشايخ إلى ان القناة لا تنوي رفع قضية تعويض على الرغم من تعرضها لخسائر كبيرة.

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