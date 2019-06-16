فصل تعسفي لعشرات العاملين في أحد فنادق العاصمة

وطنا اليوم-عمان:قررت إدارة أحد فنادق العاصمة عمّان، إنهاء خدمات العشرات من الموظفين، دون إبداء أسباب قانونية، وفق رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب.

وقال أبو مرجوب في رسالة وجهها لوزير العمل نضال البطاينة، "أود إعلام معاليكم بقيام إدارة شركة (...) مالكة فندق (... عمان) بإجراءات إنهاء خدمات تعسفية بحق العشرات من العاملين لديها دون أسباب قانونية وبحجة الإغلاق الجزئي للفندق دون قبض مستحقاتهم المالية كاملة وكذلك قيامهم بالضغط على العاملين لديها بالتوقيع على مخالصة مالية، ضاربين بعرض الحائط نصوص قانون العمل الأردني المتعلقة بذلك، كما يتعرض العاملون في الفندق للتهديد على أمنهم الوظيفي من المسؤولين القائمين عليهم والتهديد المستمر بفصلهم من العمل".

وأضاف "ولأننا نعرف مدى حرصكم على تفعيل أحكام القانون، وعدم السماح بالتطاول عليه أو تجاوزه، وإيمانكم أن القانون هو الذي ينظم عمل الدولة وعمل مؤسسات المجتمع المدني ومنها نقابتنا، فاننا آثرنا أن نضع بين يدي معاليكم ما تقوم به إدارة الشركة من تجاوزات، وضربها عرض الحائط بمواده".

وختم النقيب "أرجو من معاليكم بالإيعاز لمن يلزم بالتدخل لوقف هذه الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الشركة بحق موظفيها، مع احتفاظنا باتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلها لنا قانون العمل الأردني".