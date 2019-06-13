مدير الأمن يكرم ملقي القبض على سالب الصيدليات

وطنا اليوم-عمان:كرم مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود في مكتبه الخميس عدد من مرتبات إدارة البحث الجنائي على جهدهم المميز في سرعة إلقاء القبض على شخص قام بسلب خمس صيدليات في العاصمة يوم أمس بعد أن سارعوا بالإنتشار وفتح نقاط الغلق في محيط مكان تنفيذ عمليات السلب فور ورود البلاغ لغرفة العمليات الرئيسية مما مكنهم من إلقاء القبض عليه وبوقت قياسي وضبط المبالغ التي قام بسلبها وسلاح ناري كان بحوزته .

وقال اللواء فاضل الحمود أن ما قامت به طواقم إدارة البحث الجنائي يعكس مستوى الكفاءة والحرفية التي تتمتع به مرتبات الإدارة في أداء الواجبات والمهمات الموكولة إليهم مضيفاً أن المستوى الذي وصلت إليه مرتبات البحث الجنائي يعد خلاصة جهد مضنٍ من التدريب المتواصل ورفع كفاءة العاملين وتسليحهم بالعلوم الأمنية التي تمكنهم من القيام بواجبهم المقدس والنبيل في حفظ الأمن وخدمة المواطن لكي يبقى أميناً على نفسه وعرضه وأمواله وممتلكاته.

وتابع اللواء الحمود أن هذا الجهد مدعاة للفخر لكل منتسبي جهاز الأمن العام ولكل مواطن أردني حر غيور على أمن الوطن ، وأن هذا التكريم يعد حافزاً لهؤلاء النشامى لمزيد من العطاء ، ولإخوانهم من منتسبي الأمن العام ليحذوا حذوهم بالإخلاص والتفاني في العمل في كل مواقع العمل الشرطي الميداني واينما كانوا ليبقى جهاز الأمن العام عصياً على كل الخارجين عن القانون وصمام الأمن والأمان.