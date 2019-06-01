 وطنا نيوز -البطاينة يبحث تشغيل الأردنيين في بولندا
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البطاينة يبحث تشغيل الأردنيين في بولندا
التاريخ : 13-06-2019 12:47:54 المشاهدات: 571

وطنا اليوم-عمان: بحث وزير العمل نضال البطاينة خلال لقائه اليوم الخميس رئيس الوفد البولندي لمؤتمر العمل الدولي في المنعقد في جنيف، تشغيل الاردنيين في بولندا.

وحسب بيان للوزارة الخميس، ابدى رئيس الوفد البولندي استعداد بلاده للتعاون في مجال استقطاب الكفاءات الاردنية المدربة، حيث تم خلال اللقاء التباحث بأهم الإجراءات المتبعة لتشغيل هذه العمالة في القطاعات المختلفة. واكد البطاينة اكد استعداد الوزارة لتأمين سوق العمل البولندي بالخبرات والكفاءات المطلوبة في جميع القطاعات، وجرى الاتفاق على استضافة الوفد البولندي في الاردن للوقوف على اهم التفاصيل التي تحدد أوجه التعاون.


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