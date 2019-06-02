 وطنا نيوز -الصيادلة: 45 يومًا لبدء البيع بالأسعار الجديدة
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الصيادلة: 45 يومًا لبدء البيع بالأسعار الجديدة
التاريخ : 13-06-2019 11:57:49 المشاهدات: 964

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. هايل عبيدات إن اللجنة المشكلة لغايات دراسة واقع أسعار الأدوية أوصت بتخفيض أسعار 1127 دواءً بنسب تتراوح بين 18 إلى 68%، وسيصار لاحقًا دراسة أسعار باقي الأدوية، بحيث يلمس المواطن انخفاض أسعار أنواع مختلفة من الأدوية على مدار الأشهر المقبلة.

وأضاف أن اللجنة ستستمر في عملها إلى أن يعاد النظر في أسعار الأدوية كافة.

من جانبه أكد نقيب الصيادلة د. زيد الكيلاني خلال مشاركته في البرنامج نفسه أن النقابة كانت حريصة على أهمية إلغاء ضريبة المبيعات على الأدوية، فالصيادلة مجرد وسيط بين الحكومة والمستهلك في هذا السياق.

وقال إن القانون منح الصيدلي فترة سماح 45 يومًا لبدء البيع بالأسعار الجديدة، لكن النقابة تبحث الآن الخيارات المناسبة في هذا السياق.


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