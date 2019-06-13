 وطنا نيوز -الباص السريع يكسر خط مياه رئيسي ويوقف الضخ عن طبربور
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الباص السريع يكسر خط مياه رئيسي ويوقف الضخ عن طبربور
التاريخ : 13-06-2019 11:11:22 المشاهدات: 1197

وطنا اليوم-عمان:أوقفت شركة مياه الأردن "مياهنا" ضخ المياه جزئيا عن مناطق محددة في العاصمة عمان عقب كسر خط مياه رئيسي مزود لبعض مناطق طبربور، بفعل آليات عاملة على مشروع الباص السريع على تقاطع طارق.
وقالت الشركة في بيان صحافي اليوم "أنها اضطرت إلى وقف الضخ بسبب الكسر المفاجئ"، مؤكدة البدء فورا بعمليات الإصلاح على الخط.
وبينت الشركة أنها ستسأنف الضخ للمناطق المتأثرة حال الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة.
وكانت الأليات العاملة على تنفيذ مشروع الخط السريع اعتدت على خطوط مياه رئيسية أربع مرات خلال أقل من اسبوع الأمر الذي تسبب بتعثر وصول المياه المشتركين.
وتالياً المناطق التي ستتأثر: المنطقة الواقعة خلف كارفور، منطقة امانة عمان، جزء من ضاحية الاقصى، خلف منتزه قصر نويجيس.

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