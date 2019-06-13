 وطنا نيوز -21 ألف سوري عادوا عبر معبر نصيب – جابر
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21 ألف سوري عادوا عبر معبر نصيب – جابر
التاريخ : 13-06-2019 10:08:59 المشاهدات: 1058

وطنا اليوم-عمان:بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين الى سوريا بتذاكر مرور مؤقتة منذ أكتوبر 2018 وحتى الثلاثاء عبر معبر نصيب – جابر نحو 20.893 لاجئا، وفق رئيس مركز هجرة نصيب (السوري) العقيد مازن غندور.
وقال غندور الأربعاء ان عائلات سورية قادمة من مخيم الازرق عادت لتستقر في بيوتها في المناطق الآمنة التي أعادت الحكومة السيطرة عليها ، وكالة الانباء السورية "سانا" .
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، وفقا لإحصائيات حكومية. أما المسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيبلغ عددهم نحو 670 ألفاً، يعيش منهم نحو 126 ألفا في مخيمات الزعتري، والأزرق، والمخيم الإماراتي الأردني "مريجيب الفهود".
وأضاف غندور ان المركز استكمل استعداداته لاستقبال العائلات عبر توفير الحافلات والسيارات الشاحنة لنقلهم وأمتعتهم من المنطقة الفاصلة بين مركزي جابر ونصيب إلى الداخل السوري إضافة إلى تجهيز سيارة إسعاف لزوم الحالات الطارئة.
ويشجع الأردن العودة الطوعية للاجئين، ويدعو المجتمع الدولي إلى تفعيل الجهود الدولية للتوصل لحل سياسي للأزمة يتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

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