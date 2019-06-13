الرئيسية | محليات قانون جديد سيمنع تداول أكياس البلاستك في الأردن

وطنا اليوم-عمان: قال أمين عام وزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة أمس الأربعاء، إن قانوناً جديداً سيصدر خلال الأشهر القليلة القادمة، حول منع تداول الأكياس البلاستيكية إلا تحت شروط معينة.

وأضاف القطارنة أن القانون سيحوي نصوصاً واضحة تمنع تداولها، حيث إن الحكومة تعد استراتيجية جديدة، فيما يتعلق بالنفايات البلاستيكية، التي تشكل أرقا عالميا.



ولفت إلى أن الحكومة ستشجع على استخدام الأكياس الورقية أو البلاستيكية القابلة للتدوير، أو أكياس التسوق القابلة للاستخدام المتكرر، كما سيصبح الكيس البلاستيكي في الأردن مدفوع الثمن، كما في دول عديدة، للحض على تقليل استخدامه.

وتابع القطارنة بأنه قد يكون هنالك بعض التجاوزات في الدول بما يخص موضوع تصدير النفايات، مؤكداً على أن الأردن تملك استراتيجية واضحة للتعامل مع النفايات والتخلص منها بطريقة صحيحة، أو إعادة تدويرها.

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