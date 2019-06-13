الرئيسية | محليات ثورة فرح وابتهاج في مواقع التواصل الاجتماعي فرحاً بإخلاء سبيل منير عويس

وطنا اليوم - عمان

راسك بالعالي مرفوع الهامه .. إنت أردني أهل الكرامه .. صدحت الاناشيد الوطنية والتي تصدرت صفحات التواصل الاجتماعي مع صور وزير المياه الاسبق منير عويس وأعلنت تلك الصفحات والمجموعات المساندة تحت شعار كلنا منير عويس وباغاني وطنية تتغنى بالوطن والقائد وبالعدالة الأردنية فرحةً بقرار محكمة أمن الدولة بإخلاء سبيل المهندس منير عويس بالكفالة.

وكانت قد قررت محكمة امن الدولة اخلاء سبيل المتهم بقضية الدخان منير عويس بالكفالة العدلية ظهر اليوم الاربعاء.

وأكد المحتفلون على صفحات التواصل عامه ثقتهم بنزاهة ومصداقية وأمانة ابن الأردن منير عويس وأن هذه هي الخطوة الأولى على طريق البراءه وأن ثقتهم بالقضاء الأردني عالية جداً في بلد يؤكد قائدها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أن العدل أساس الملك في الأردن.

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