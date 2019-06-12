تعرف على أسعار الأدوية في الأردن بعد تخفيضات الحكومة

وطنا اليوم-عمان:عقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ومديرعام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات مؤتمرا صحفيا الاربعاء في دار رئاسة الوزراء، للإعلان عن مخرجات لجنة دراسة واقع الأدوية ومراجعتها.

وقالت غنيمات إن الحكومة تتباع توجيهات جلالة الملك بتخفيض اسعار الدواء.

وأضافت أن عمل اللجنة سيبقى مستمرا للفترة المقبلة، وأن عمل الحكومة مستمر في تخفيف كل ما يتعلق بالحياة المعيشية للمواطن.

فيما قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر خلال المؤتمر إن مراجعة أسعار الأدوية ستكون دورية وقد انهت اللجنة المرحلة الأولى من عملها.

وبين انه تم مراجعة أسعار 6- 8 آلاف دواء تحتاج لفترة زمنية تمتد إلى سنة، وتوصيات اللجنة ستؤدي لخفض أسعار الأدوية وبشكل ٍ دائم وقيمة التوفير على جيب المواطن، وستكون 58 مليون دينارا ً ينفقها المواطن على العلاجات سنويا.

من جهته بين مدير مؤسسة الغذاء والدواء ان الحكومة شكلت لجنة بمتابعة وزير الصحة والطاقم الحكومي.

وأوضح أن اللجنة تدرس واقع الاسعار في المملكة لانه من حق المواطن الحصول على الدواء بسعر ٍ عادل.

وبين أنه تم تخفيض بنسبة (20 %– 63%) لـ (1127) دواء ً بما يشمل 89 مستلزم طبي، شملت أدوية امراض القلب،الشرايين،الجهاز الهضمي،السكري،الاورام،المضادات الحيوية،النفسية،العصبية،العضلات،المسكنات والجهاز التنفسي.

وقال مدير إن الدواء يجب التعامل معه على أنه سلعة اساسية وليست تجارية تخضع للعرض والطلب .