 وطنا نيوز -أمين عام وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات أحمد علي البلوشي
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أمين عام وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات أحمد علي البلوشي
التاريخ : 12-06-2019 04:54:06 المشاهدات: 1098

وطنا اليوم-تسلَم السفير زيد اللوزي أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الاربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، أحمد علي محمد البلوشي سفيرا معتمدا ومقيما لبلاده لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال التسليم استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وتأكيد الحرص المشترك للحفاظ عليها وتطويرها في مختلف المجالات والميادين.






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