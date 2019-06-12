 وطنا نيوز -الرزاز: الحكومة تدرك وجود فروقات غير منطقية بأسعار الدواء
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الرزاز: الحكومة تدرك وجود فروقات غير منطقية بأسعار الدواء
التاريخ : 12-06-2019 04:19:18 المشاهدات: 1165

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال جلسة مجلس الوزراء ان الملك كان واضحاً وحازماً في توجيهه الملكي لنا فيما يتعلق بصحة الأردنيين ودوائهم، والتي هي أولوية وطنية للحكومة.

واضاف ان اللجنة التي شكلتها وزراة الصحة مطلع أيار الماضي برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنهت دراسة واقع أسعار الأدوية ومراجعتها بشكل كامل.

وبين الرزاز ان  الحكومة تدرك وجود اختلالات وفروقات غير منطقية في أسعار الدواء، والذي يمس حياة وصحة الأردنيين.

واوضح مخرجات اللجنة إيجابية باتجاه تخفيض أسعار الأدوية. وخلال المؤتمر الصحفي سيتم التوضيح بشكل وافٍ طبيعة التخفيض الذي سينفذ.

الرزاز قال خلال جلسة لمجلس الوزراء ان تنفيذ مخرجات اللجنة هو جهد جماعي يتطلب تعاون عدة جهات: حكومية، ورقابية، وهناك مسؤولية على القطاع الخاص أيضاً.

وبين ان هذا الجهد يؤكد أن الحكومة تتابع قضايا الناس وهمومهم وتنفذ بشكل سريع وبالاستناد إلى دراسة وافية توازن بين مختلف الأبعاد للوصول إلى قرارات توفر حلولا شاملة، وقابلة للتنفيذ، وذات أثر مستدام.


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