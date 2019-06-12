 وطنا نيوز -الامن يحذر من سيقوم باطفاء سيارته في الطريق
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الامن يحذر من سيقوم باطفاء سيارته في الطريق
التاريخ : 12-06-2019 03:56:40 المشاهدات: 1610

وطنا اليوم-عمان:أعلنت مديرية الامن العام ان تعليمات مشددة صدرت لإدارة السير وكافة الوحدات الشرطية الاخرى بالتعامل بكل حزم مع الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو لإطفاء المركبات في الطرق العامة وتعطيل حركة السير .

وأكدت مديرية الأمن العام في بيانها ان التعليمات تقضي بالتعامل بكل حزم مع كل من يقوم بمثل هذه المخالفات والعمل على اتخاذ الإجراء القانوني بحقه حيث سيتم سحب المركبة وحجزها في ساحات الحجز المؤقت في منطقة السواقة لمدة اسبوعين مع تحمل كلف النقل والحجز اضافة الى تحرير المخالفة القانونية اللازمة وتحويل سائقها الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات الادارية بحقه .

وشددت المديرية انها لن تسمح لأياً كان وتحت اي ظرف كان بتعطيل حركة السير واحداث اي ارباك مروري يؤثر على سير حياة الاخوة المواطنين ، مهيبة بالجميع الالتزام وعدم ارتكاب مثل تلك المخالفات تجنباً لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم .


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