أصحاب المنشآت السياحية يبيتون أمام السفارة الليبية

وطنا اليوم-عمان:عاد أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية للاعتصام اليوم الأربعاء مجددا أمام السفارة الليبية بعمان مطالبين الحكومة الليبية بتسديد مستحقاتها لتلك المنشآت .

وقال رئيس لجنة المنشآت والفنادق السياحية علاء مشعل أن تلك المنشآت تطالب بمستحقاتها منذ العام 2012 ، وأجرت العديد من المفاوضات مع السفارة الليبية والحكومة الليبية ، وأطلعت وزارة الخارجية الأردنية على الملف ، ولكن بلا جدوى الى الآن .

وأضاف أنه لا يجوز للسفير الليبي أن يقول لنا أنه رفع يده عن الملف ، موجها انتقاده الى وزارة الخارجية الأردنية التي اتهمها بالتخلي عن متابعة هذا الملف .