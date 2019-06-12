 وطنا نيوز -أصحاب المنشآت السياحية يبيتون أمام السفارة الليبية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
أصحاب المنشآت السياحية يبيتون أمام السفارة الليبية
التاريخ : 12-06-2019 02:46:11 المشاهدات: 1117

وطنا اليوم-عمان:عاد أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية للاعتصام اليوم الأربعاء مجددا أمام السفارة الليبية بعمان مطالبين الحكومة الليبية بتسديد مستحقاتها لتلك المنشآت .
وقال رئيس لجنة المنشآت والفنادق السياحية علاء مشعل أن تلك المنشآت تطالب بمستحقاتها منذ العام 2012 ، وأجرت العديد من المفاوضات مع السفارة الليبية والحكومة الليبية ، وأطلعت وزارة الخارجية الأردنية على الملف ، ولكن بلا جدوى الى الآن .
وأضاف أنه لا يجوز للسفير الليبي أن يقول لنا أنه رفع يده عن الملف ، موجها انتقاده الى وزارة الخارجية الأردنية التي اتهمها بالتخلي عن متابعة هذا الملف .
وبيّن أن الاعتصام سيمتد الى الغد الخميس مرجحا أن يقرر المعتمصون المبيت أمام السفارة.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق