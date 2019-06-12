إغلاق شارع عمر مطر وتحويل السير بسبب الباص السريع

وطنا اليوم-عمان:أعلنت أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير عن إغلاق كامل لشارع عمر مطر المحاذي لمبنى امانة عمان في راس العين أمام حركة السير إعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل 14 حزيران لغايات إستكمال الأعمال الخاصة بمشروع الباص سريع التردد على شارع عمر مطر .

وبين مدير الإدارة المشتركة المهندس محمد الفاعوري أنه سيتم تحويل شارع علي بن أبي طالب الى إتجاهين وتحديدا من إشارات ( المهاجرين ) ولغاية إشارة المصدار مع إستحداث إشارة ضوئية جديدة على تقاطع شارع القدس مع شارع علي بن أبي طالب لخدمة السير القادم من شارع القدس بإتجاه إشارات ( المهاجرين ) .

وأضاف الفاعوري سيتم الإبقاء على شارع المهاجرين القديم مفتوحا أمام حركة السير المتجه من شارع طلال بإتجاه الدوار الثالث .

وستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتأمين الشواخص الارشادية في المواقع مع تواجد لرجال إدارة السير وأعوان المرور لتقديم المساعدة للسائقين وارشادهم للطرق البديلة .