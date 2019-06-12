مصدر: الأردن لم يرد بعد على دعوة للمشاركة بورشة البحرين

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر رسمي لقناة الجزيرة أن السلطان الأردنية لم ترد بعد على دعوة الولايات المتحدة بشأن المشاركة في ورشة البحرين.

وقال المصدر للقناة إنه عند اتخاذه قراره سيعلنه بوضوح، وسيكون القرار منسجما مع ثوابته ومواقفه المعلنة ومع مصالحه الوطنية.

ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو الجاري، دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتردد أنها تنظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام" المقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة نهاية الشهر الجاري، وفق ما نقله عنه إعلام أمريكي، في حين أن الدول الثلاث لم يصدر عنها إعلان رسمي حول الموضوع حتى مساء اليوم.