 وطنا نيوز -زواتي: لا رفع للضريبة المقطوعة على المحروقات مستقبلاَ
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
زواتي: لا رفع للضريبة المقطوعة على المحروقات مستقبلاَ
التاريخ : 12-06-2019 01:43:19 المشاهدات: 1229

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن لا رفع للضريبة المقطوعة على المحروقات مستقبلا، وتثبيت الضريبة المقطوعة على المحروقات على معدل برنت لآخر سنتين

وأضافت الوزيرة خلال تصريحات صحفية، أن الجهات المعنية بدأت عمليات الحفر في بئر 49 بحقل الريشة الغازي والانتهاء من حفر بئر 50 سيكون قبل نهاية العام الحالي.

وكشفت زواتي عن بدء تأهيل حقل حمزة النفطي، مشددة على أن الحكومة لا تفكر بجلب مستثمر اجنبي لحقل الريشة الغازي.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق