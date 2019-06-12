زواتي: لا رفع للضريبة المقطوعة على المحروقات مستقبلاَ

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن لا رفع للضريبة المقطوعة على المحروقات مستقبلا، وتثبيت الضريبة المقطوعة على المحروقات على معدل برنت لآخر سنتين

وأضافت الوزيرة خلال تصريحات صحفية، أن الجهات المعنية بدأت عمليات الحفر في بئر 49 بحقل الريشة الغازي والانتهاء من حفر بئر 50 سيكون قبل نهاية العام الحالي.

وكشفت زواتي عن بدء تأهيل حقل حمزة النفطي، مشددة على أن الحكومة لا تفكر بجلب مستثمر اجنبي لحقل الريشة الغازي.