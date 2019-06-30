كهرباء اربد تحدد موعد فصل التيار عن غير المسددين

وطنا اليوم-عمان:حددت شركة كهرباء محافظة اربد الاربعاء المقبل التاسع عشر من حزيران الحالي، موعدا لفصل التيار الكهربائي عن مؤسسات الدولة بما فيها الشركات الخدمية والبلديات بعد ان تراكمت الذمم المالية المترتبة عليها والتي ناهزت مئة مليون دينار.

وقال مدير عام الشركة المهندس احمد الذينات، ان الشركة مضطرة لهذا الاجراء بعد ان بدأت تصطدم بحاجز عدم توافر السيولة التي تمكنها من القيام بواجبها تجاه المستهلكين من نواحي الانفاق الرأسمالي المخصص اغلبه لمشاريع جديدة توسعية وتحسين جودة القائمة وغيرها من مشاكل اثرت على سير اعمالها.

واضاف، ان كثرة المخاطبات والكتب الرسمية لهذه المؤسسات بضرورة القيام بتسديد ذممها، لم تجد تجاوبا في وقت تزايدت فيه الذمم لتصل الى مرحلة تمس الوضع المالي للشركة على جميع المستويات وباتت تنذر بالتأثير سلبا على خدماتها ومستواها.

واكد الذينات، ان مخاطبات سترسل رسميا لجميع المؤسسات بموعد الفصل الذي سيكون شاملا للجميع ولا تراجع عنه باستثناء من يبادر الى تصويب اوضاع مؤسسته.

ونفذت الشركة حملات فصل متكررة في سنوات سابقة عن بعض المؤسسات والبلديات ابرزها شركة مياه اليرموك لكن الفصل كان يتم على الخدمات الادارية تجنبا للإضرار بجوانب متصلة بالخدمات المباشرة للمواطنين كعملية التزويد المائي.