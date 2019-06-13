تخريب مقصود يتسبب بفيضان المياه عادمة بالكرك

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان عملية تخريب مقصود وعبث بمحابس محطة تنقية الكرك ادى الى تعطيل انظمة المحطة وسد انظمة التصريف بمخلفات مختلفة وفيضان المياه العادمة الى الشوارع المجاورة والاودية وتلويث المنطقة من قبل مجموعة من الاشخاص المجهولين .

و بينت الوزارة / سلطة المياه ان الانسدادات التي ادت الى فيضان المياه العادمة في المنطقة ناتجة عن اغلاق انظمة المعالجة في المحطة بطريقة تخريبية في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء حيث سارعت الطواقم الفنية و كوادر الصيانة لازالة كافة المخلفات واعادة تصويب الوضع ومعالجة الخلل فورا وحل المشكلة وجرى ابلاغ محافظ الكرك بالحادثة والاجهزة الامنية التي تقوم بالبحث عن الفاعلين ليتم القبض عليهم واحالتهم الى القضاء .

واضافت الوزارة / سلطة المياه ان كوادرها في ادارة مياه الكرك وفرق التفتيش والرقابة في الميدان تبذل أقصى الجهود على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين المائية والتعامل مع كافة الملاحظات المتعلقة بالصرف الصحي والاعتداءات المتكررة خاصة مشكلة الأعتداءات غير المشروعة على شبكات المياه والصرف الصحي مناشدة جميع المواطنين ضرورة التعاون معها والأبلاغ عن هذه الأعتداءات حماية لمصالحهم من أي عبث مذكرة بأن القانون يعاقب بالحبس مدة تصل الى (5) سنوات وبغرامات مالية ضخمة كل من احدث تلوثا في مصادر المياه او اعتدى على محطات وخطوط الصرف الصحي .

وشددت الوزارة/ سلطة المياه على ان أجهزتها تتابع عن كثب كافة عمليات التزويد المائي والصرف الصحي ومراقبتها بمنتهى المسؤولية ولن تألو جهدا او وسيلة في تقديم الأفضل للمواطن مؤكدة استعدادها التام وكوادرها وعلى مدار الساعة لاستقبال اية ملاحظة او شكوى عبر الهاتف او من خلال مركز التحكم الرئيسي على الرقم (117116) والتعامل معها بالسرعة الممكنة.