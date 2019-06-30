الرئيسية | محليات طرح أراضٍ لأبناء عوني مطيع بالمزاد العلني

وطنا اليوم-عمان:أصدرت وزارة العدل الأربعاء إعلانا بالمزاد العلني لقطعتي أرض تعود ملكيتهما لأبناء المتهم الأول في قضية الدخان عوني مطيع وهما بشار ويوسف عوني. وبلغت قمية الأرض التي تبلغ مساحتها 1515 م2 والناتجة عن توحيد قطعتي أرض في منطقة عبدون حوالي مليون و600 ألف دينار . يذكر أنّ أبناء عوني مطيع متهمين في القضية التي تصدرت الرأي العام خلال العام الماضي والتي تم القبض فيها على أحد الأبناء وهو يوسف فيما بقي الابن الثاني لعوني بشار فاراً من وجه العدالة .

















تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر