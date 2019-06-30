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طرح أراضٍ لأبناء عوني مطيع بالمزاد العلني
وطنا اليوم-عمان:أصدرت وزارة العدل الأربعاء إعلانا بالمزاد العلني لقطعتي أرض تعود ملكيتهما لأبناء المتهم الأول في قضية الدخان عوني مطيع وهما بشار ويوسف عوني.
وبلغت قمية الأرض التي تبلغ مساحتها 1515 م2 والناتجة عن توحيد قطعتي أرض في منطقة عبدون حوالي مليون و600 ألف دينار .
يذكر أنّ أبناء عوني مطيع متهمين في القضية التي تصدرت الرأي العام خلال العام الماضي والتي تم القبض فيها على أحد الأبناء وهو يوسف فيما بقي الابن الثاني لعوني بشار فاراً من وجه العدالة .
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