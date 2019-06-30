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بلدية اربد تتبرأ من دوار القبر
وطنا اليوم-عمان:تبرأت بلدية اربد الكبرى من وجود قبر في وسط الشارع العام بات حديثاً لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا صور القبر معبرين عن تندرهم واستغرابهم من انتصافه لطريق تربط بلدتي هام وناطفه في محافظة اربد.
وأوضحت بلدية اربد في بيان صادر عنها نشرته عبر صفحتها الرسمية ان الصور المتناقله لا تقع ضمن حدودها وليست من اختصاصها وانها لا تمتلك اي صلاحة في هذا الشأن كون الطريق خارج حدودها.
ويعتبر موضوع القبر من اختصاص بلدية “غرب اربد” وهي بلدية منفصلة ومختلفة عن بلدية اربد الكبرى.
وتالياً نص البيان الصادر عن بلدية اربد الكبرى:
توضيح هام من #بلدية_اربد_الكبرى
إشارةً لما يتم تناقله عبر المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود قبر يتوسط احدى الطرق وان البلدية تريد بناء دوار حول القبر.
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