 وطنا نيوز -بلدية اربد تتبرأ من دوار القبر
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بلدية اربد تتبرأ من دوار القبر
التاريخ : 12-06-2019 10:02:33 المشاهدات: 1169

وطنا اليوم-عمان:تبرأت بلدية اربد الكبرى من وجود قبر في وسط الشارع العام بات حديثاً لرواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا صور القبر معبرين عن تندرهم واستغرابهم من انتصافه لطريق تربط بلدتي هام وناطفه في محافظة اربد.

وأوضحت بلدية اربد في بيان صادر عنها نشرته عبر صفحتها الرسمية ان الصور المتناقله لا تقع ضمن حدودها وليست من اختصاصها وانها لا تمتلك اي صلاحة في هذا الشأن كون الطريق خارج حدودها.

ويعتبر موضوع القبر من اختصاص بلدية “غرب اربد” وهي بلدية منفصلة ومختلفة عن بلدية اربد الكبرى.

وتالياً نص البيان الصادر عن بلدية اربد الكبرى:

توضيح هام من #بلدية_اربد_الكبرى

إشارةً لما يتم تناقله عبر المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود قبر يتوسط احدى الطرق وان البلدية تريد بناء دوار حول القبر.
تؤكد بلدية اربد الكبرى ان هذه القبر لا يقع داخل حدود بلدية اربد الكبرى ولا ضمن اختصاصها وان الصور المتناقلة هي لطريق يقع في إحدى البلديات المجاورة والملاصقة لبلدية اربد الكبرى.
علماً بأن جميع التصريحات التي صدرت بخصوص هذه الطريق والقبر لم تصدر من قبل اي مسؤول في بلدية اربد الكبرى وانما من مسؤولي البلدية المجاورة وعليه تؤكد البلدية بان لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بهذا الشأن.
آملين من المواطنين الكرام تحري المعلومة الصحيحة والدقيقة قبل النشر
وعليه اقتضى التنويه
مع كل الاحترام والتقدير للجميع




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