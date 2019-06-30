انخفاض درجات الحرارة وأجواء معتدلة

وطنا اليوم-عمان: تميل درجات الحرارة، نهار اليوم ، إلى الانخفاض قليلاً، وتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، بحيث يكون الطقس صيفياً مُعتدلاً الى اعتيادياً بوجه عام، حسب موقع طقس العرب.

وفيما تكون الرياح غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة فوق المناطق الجبلية، كما تظهر السحب المنخفضة في شمال وأجزاء من وسط المملكة.

وتوقع "طقس العرب” أن تنخفض درجات الحرارة، نهار غد ، لتصبح أقل من معدلاتها العامة بحدود ما بين 3 و4 درجات مئوية، حيث يكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، ولطيفاً فوق المرتفعات الجبلية العالية.