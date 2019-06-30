 وطنا نيوز -انخفاض درجات الحرارة وأجواء معتدلة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
انخفاض درجات الحرارة وأجواء معتدلة
التاريخ : 12-06-2019 09:50:24 المشاهدات: 1046

وطنا اليوم-عمان: تميل درجات الحرارة، نهار اليوم ، إلى الانخفاض قليلاً، وتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، بحيث يكون الطقس صيفياً مُعتدلاً الى اعتيادياً بوجه عام، حسب موقع طقس العرب.
وفيما تكون الرياح غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما ليلاً، فيكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة فوق المناطق الجبلية، كما تظهر السحب المنخفضة في شمال وأجزاء من وسط المملكة.
وتوقع "طقس العرب” أن تنخفض درجات الحرارة، نهار غد ، لتصبح أقل من معدلاتها العامة بحدود ما بين 3 و4 درجات مئوية، حيث يكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في أغلب المناطق، ولطيفاً فوق المرتفعات الجبلية العالية.
وبينما تكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة، تكون في خليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة. 

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق