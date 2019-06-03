الحاج توفيق:الجميع تفاجأ بموعد البدء بـ تقاطع طارق

وطنا اليوم-عمان:اطلع رئيس ومجلس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء خلال جولة ميدانية على حجم الضرر الذي لحق بمئات التجار جراء التحويلات المرورية بتقاطع طارق التابع لمنطقة طبربور الخاصة بوصلة الباص السريع.

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان المنشآت التجارية الواقعة في تلك المنطقة والتي يصل عددها لنحو 300 محل لحق بأصحابها ضررا كبيرا جراء التحويلات المرورية التي عزلت المحلات عن الشوارع الرئيسية وعرقلت وصول المتسوقين.

وقال الحاج توفيق في تصريح صحافي عقب الجولة انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الغرفة والتجار المتضررين وفريق من امانة عمان للوقوف على معاناة التجار ووضع حلول جديدة للتحويلات المرورية، مشيرا الى تجاوب الامانة بهذا الخصوص.

واضاف ان اجتماعا سيعقد صباح الخميس المقبل بمقر الغرفة للاطلاع على المخططات والحلول المرورية الجديدة التي ستعمل الامانة على تنفيذها بالمنطقة لتكون بديلا عن التحويلات القائمة حاليا؛ حفاظا على مصالح القطاع التجاري واصحاب العقارات.

واشار إلى انه تواصل مع امين عمان الذي أوعز للمعنيين بالتواصل والاجتماع مع الغرفة ولجنة التجار المتضررين، معبرا عن امله بسرعة معالجة القضية وازالة الضرر الذي لحق بالنشاط التجاري بالمنطقة.

وقال رئيس الغرفة ان الجميع تفأجا بموعد البدء بالمشروع، ولم يكن هناك إخطار من الامانة او تنسيق مسبق مع الغرفة او التجار.

وكانت أمانة عمان بدأت السبت الماضي بتنفيذ التقاطع وأعمال الباص سريع التردد ضمن مرحلة شارع الشهيد والأمير حمزة وشارع الاستقلال ما تطلب إغلاق تقاطع طارق كليا وإجراء التحويلات المرورية.